Il centro come un set cinematografico tra finti inseguimenti e curiose apparizioni - FOTO e VIDEO

Martedì 17, il centro di Ferrara si è trasformato in un set cinematografico, con scene di inseguimenti simulati e personaggi che spuntano improvvisamente tra le vie. La scena ha attirato numerosi passanti, alcuni dei quali hanno scambiato l’evento per una ripresa ufficiale di un film. Le strade sono state temporarily chiuse, mentre gruppi di curiosi si sono radunati per assistere alla scena.

Proseguono le riprese del film 'Il Malloppo': protagonista il Mago Forest. Curiosità tra i passanti Grande concitazione, già a partire dalle prime ore del mattino di martedì 17, nel centro storico di Ferrara. Continuano le riprese del film ‘Il Malloppo’, del regista Volfango De Biasi con protagonisti con Diego Abatantuono, Max Angioni e il Mago Forest. Il Castello Estense fa da baricentro, infatti le macchine girano in tondo, tre o quattro volte, sbucando nuovamente da piazza Castello e affiancando la statua del Savonarola, per rimettersi in fila e ripetere la scena. Motore. Partito. Azione.🔗 Leggi su Ferraratoday.it

