Nocera Inferiore il San Francesco diventa un set cinematografico

Lo stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore sta per essere utilizzato come location per una produzione cinematografica. La trasformazione dello stadio in un set è stata annunciata nelle ultime ore, e le riprese sono previste nei prossimi giorni. La decisione di impiegare questa struttura come scenario per un film ha coinvolto organizzatori e produttori della produzione.

Tempo di lettura: 3 minuti Lo Stadio San Francesco d’Assisi di Nocera Inferiore si prepara a diventare un set cinematografico. La storica struttura cittadina è stata infatti scelta per alcune scene del progetto cinematografico “Super Santos”, diretto dal regista Ciro Visco. Le riprese sono previste nelle giornate di lunedì 9 e martedì 10 marzo, quando la troupe lavorerà all’interno dello stadio per realizzare alcune sequenze del film ambientato nella Napoli di fine anni Novanta e incentrato sulla storia di quattro giovani ragazzi uniti dalla passione per il calcio. Il progetto è prodotto dalla Palomar S.p.A., una delle principali case di produzione cinematografica e televisiva italiane, fondata nel 1986 e protagonista negli anni di oltre cento produzioni tra cinema e fiction televisive. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

