La cura non è un reato | superate le 21mila firme per la petizione a sostegno dei medici indagati

La petizione a favore dei medici di Ravenna, accusati di aver attestato l’inidoneità di alcuni richiedenti asilo ai Cpr, ha superato le 21mila firme. La campagna online è stata avviata per difendere l’operato dei medici, con molti cittadini che ritengono che la loro azione sia giusta e necessaria. La richiesta è di ribadire che “la cura non è un reato” e di sostenere chi si impegna per proteggere i diritti degli stranieri. La petizione continua a raccogliere adesioni, mentre i medici sono ancora sotto indagine.

La petizione nasce a seguito dell’indagine che ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico nei confronti dei sei medici di Ravenna Sono oltre 21mila le firme raccolte sulla piattaforma Change.org a sostegno dei sei medici dell’ospedale di Ravenna indagati per aver certificato la non idoneità di alcuni cittadini stranieri ai Centri di Permanenza per il Rimpatrio (Cpr). Questo dopo anche il flash mob avvenuto nella giornata di ieri per dare appoggio ai professionisti sanitari del Santa Maria delle Croci. La petizione, lanciata nei giorni scorsi dalla Simm (Società italiana di medicina delle migrazioni), è promossa dall’infettivologo Nicola Cocco, e nasce a seguito dell’indagine che ipotizza il reato di falso ideologico in atto pubblico nei confronti dei sei medici di Ravenna.🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Certificati ai migranti e medici indagati, scatta la petizione: "La cura non è un reato". Migliaia di firme raccolteA Ravenna, la polizia ha condotto un'operazione all’alba nell’ospedale Santa Maria delle Croci, perché alcuni medici sono sotto indagine e i migranti chiedono i certificati.

In centinaia al flash mob per i medici indagati: "La salute è un diritto fondamentale, non un reato"Centinaia di persone si sono radunate nel piazzale dell'ospedale di via Missiroli per protestare contro le indagini sui medici, accusati di aver prescritto farmaci senza adeguate verifiche.

