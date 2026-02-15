Moussa Diarra ucciso da un poliziotto Ilaria Cucchi diffonde un video | In mano aveva solo una posata
Ilaria Cucchi ha diffuso un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona nel 2024. Nel filmato si vede Diarra con in mano soltanto una posata, mentre viene affrontato dagli agenti. La scena rivela quanto poco fosse armato al momento dell’intervento e riporta l’attenzione sulla dinamica dell’incidente.
Un video che ritrae gli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra, il 26enne del Mali ucciso a colpi di pistola da un poliziotto a Verona nel 2024. Nel filmato, postato da Ilaria Cucchi sui social, lo si vede con in mano il coltello che aveva innescato la reazione del poliziotto. La senatrice lo definisce "una posata".🔗 Leggi su Fanpage.it
Moussa Diarra ucciso a Verona, Ilaria Cucchi pubblica il video della morte: “In mano ha una posata da tavola”
«Ho sparato, chiama un’ambulanza», Ilaria Cucchi posta il filmato degli ultimi istanti di vita di Moussa Diarra ucciso dalla polizia – Il video
Ilaria Cucchi ha condiviso sui social un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, ucciso dalla polizia durante un tentativo di aggressione con un coltello.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Moussa Diarra ucciso da un agente in stazione a Verona, la famiglia contro l'archiviazione: Indagini incomplete; Su cosa punta la difesa del caso di Moussa Diarra; Morte di Moussa. Gli avvocati: L’agente aveva la possibilità di indietreggiare; Morte di Moussa Diarra, presidio davanti al tribunale contro l’archiviazione.
Moussa Diarra ucciso da un poliziotto in stazione, Ilaria Cucchi: «Il coltello in mano è una posata da tavola, questa non è Minneapolis ma Verona»VERONA - È un video choc postato da Ilaria Cucchi sul proprio profilo Instagram a ritrarre gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, ... msn.com
Ucciso migrante da un agente a Verona, il video-schock sui social di Ilaria CucchiUn video-choc che ritrae gli ultimi momenti di vita di Moussa Diarra, il migrante maliano ucciso a colpi di pistola da un agente della ... notizie.tiscali.it
Le immagini diffuse da Ilaria Cucchi sui social mostrano gli ultimi istanti di Moussa Diarra, ucciso il 20 ottobre 2024 a Verona da un agente della Polfer facebook
Moussa Diarra ucciso a Verona da un agente, Ilaria Cucchi diffonde un video choc. «Il ragazzo aveva in mano una posata da tavola» x.com