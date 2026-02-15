Moussa Diarra ucciso da un poliziotto Ilaria Cucchi diffonde un video | In mano aveva solo una posata

Ilaria Cucchi ha diffuso un video che mostra gli ultimi momenti di Moussa Diarra, il giovane maliano di 26 anni ucciso da un poliziotto a Verona nel 2024. Nel filmato si vede Diarra con in mano soltanto una posata, mentre viene affrontato dagli agenti. La scena rivela quanto poco fosse armato al momento dell’intervento e riporta l’attenzione sulla dinamica dell’incidente.