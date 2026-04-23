Una Ong tedesca ha reso noto di aver bisogno di due milioni di euro aggiuntivi per sostenere le missioni di ricerca e soccorso in mare. Le organizzazioni non governative nel paese, tradizionalmente supportate da fondi pubblici e privati, stanno cercando di raccogliere risorse in vista della stagione estiva. La richiesta arriva in un momento in cui le attività di soccorso in mare sono al centro di discussioni e attenzione pubblica.

Le Ong iniziano a battere cassa in vista della stagione estiva e lo fanno in Germania, Paese che da sempre è loro favorevole, dove raccolgono anche la maggior parte dei finanziamenti. Ma quest’anno le casse sembrano languire, almeno stando a quanto dichiarato da Sos Humanity, organizzazione tedesca che opera nel Mediterraneo centrale lungo la rotta dei migranti che va dalla Libia all’Italia. Le cronache tedesche riferiscono che durante l’incontro organizzato a Berlino dalla Ong è stata ammessa la difficoltà a organizzare nuove missioni nei prossimi mesi, in particolare nella seconda metà del 2026. La parte d’assenza che pesa di più è quella dei fondi statali, tagliati ormai due anni fa dal governo.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - La Ong tedesca battono cassa. "Mancano 2 milioni per le missioni in mare"

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