' Wall' esecuzione dal vivo dell' opera rock dei Pink Floyd

Può essere aggiunto ancora qualcosa alla monumentale opera “THE WALL”? Noi crediamo di sì. Questo spettacolo non è solo un tributo, ma un’indagine cruda e necessaria sull’incapacità di comunicare e sulle mura che alziamo per smettere di “sentire”.Attraverso la musica dei Pink Floyd eseguita dal.🔗 Leggi su Parmatoday.it

The Wall: il muro dei Pink Floyd crolla (e rivive) al Teatro ColosseoIl suono che ha definito un’epoca, l’opera rock che ha abbattuto i confini tra musica e psicanalisi, lo spettacolo visivo che ha riscritto le regole...

The Wall al Bellini: quando il mito dei Pink Floyd diventa teatro della coscienzaAl Teatro Bellini “The Wall” non è stato semplicemente eseguito: è stato evocato, ricostruito, attraversato.