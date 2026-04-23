La montagna scende in città | un incontro per due libri all’hub Too

Da ilpiacenza.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Venerdì 24 aprile alle 18 si terrà un evento presso l’hub Too di Piacenza, situato in via 24 Maggio 51. Durante l’incontro saranno presentati due libri: “La montagna mia non muore” e “Volevamo solo ballare”. A condurre l’appuntamento saranno le autrici Martina Picca, Elisa Malacalza e Alice Lombardelli, che discuteranno delle opere e del loro rapporto con il tema della montagna.

Martina Picca, Elisa Malacalza e Alice Lombardelli portano sul palco “La montagna mia non muore” e “Volevamo solo ballare”Venerdì 24 aprile a partire dalle ore 18 prenderà vita a Too, l’hub di comunità di via 24 Maggio 51 a Piacenza, un incontro che mette al centro la nostra montagna prendendo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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