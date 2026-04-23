La montagna scende in città | un incontro per due libri all’hub Too

Venerdì 24 aprile alle 18 si terrà un evento presso l’hub Too di Piacenza, situato in via 24 Maggio 51. Durante l’incontro saranno presentati due libri: “La montagna mia non muore” e “Volevamo solo ballare”. A condurre l’appuntamento saranno le autrici Martina Picca, Elisa Malacalza e Alice Lombardelli, che discuteranno delle opere e del loro rapporto con il tema della montagna.

Martina Picca, Elisa Malacalza e Alice Lombardelli portano sul palco “La montagna mia non muore” e “Volevamo solo ballare”Venerdì 24 aprile a partire dalle ore 18 prenderà vita a Too, l’hub di comunità di via 24 Maggio 51 a Piacenza, un incontro che mette al centro la nostra montagna prendendo.🔗 Leggi su Ilpiacenza.it 10,000 Years of Sleep — A Dark History Your Body Refuses to Forget Notizie correlate Milano si scalda per le Olimpiadi 2026: apre Casa Corona, hub di incontro e “spillemania” in città.Milano si è illuminata di spirito olimpico con l'apertura di Casa Corona, un’iniziativa promossa da Corona Cero, partner ufficiale dei Giochi... Olimpiadi: il 5G trasforma la montagna in hub digitaleLo studio commissionato da ANEF a PwC Italia, intitolato L’economia della Montagna, rivela come le infrastrutture ereditate dai Giochi Olimpici...