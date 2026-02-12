Milano si scalda per le Olimpiadi 2026 | apre Casa Corona hub di incontro e spillemania in città

Milano accende i motori in vista delle Olimpiadi 2026. Oggi è stato aperto Casa Corona, un nuovo punto di ritrovo in città che ospita anche una mostra dedicata alle spille olimpiche. L’iniziativa, promossa da Corona Cero, vuole coinvolgere i cittadini e creare un senso di comunità in vista dell’evento sportivo più importante del prossimo anno.

Milano si prepara alle Olimpiadi con Casa Corona: un punto d'incontro e una "spillemania" in città. Milano si è illuminata di spirito olimpico con l'apertura di Casa Corona, un'iniziativa promossa da Corona Cero, partner ufficiale dei Giochi Invernali Milano-Cortina 2026. La location, situata nel cuore della città in via Bassano Porrone, offre fino al 22 febbraio un luogo di incontro per atleti, appassionati e cittadini, con un omaggio speciale: una collezione esclusiva di spille commemorative. L'evento, inaugurato il 12 febbraio 2026, mira a creare un'esperienza coinvolgente e a celebrare l'attesa per le Olimpiadi.

Questa mattina a Milano è stata inaugurata ufficialmente Casa Corona, uno spazio che fa parte dell’attivazione di Corona Cero, partner delle Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

