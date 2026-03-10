Uno studio di PwC Italia, commissionato da ANEF, analizza come le infrastrutture lasciate dai Giochi Olimpici possano diventare un driver di sviluppo per le aree montane. In particolare, si evidenzia il ruolo del 5G nel trasformare queste zone in hub digitali, creando nuove opportunità per le economie locali e migliorando le connessioni. La ricerca si concentra sugli effetti di questa trasformazione tecnologica sulle comunità di montagna.

Lo studio commissionato da ANEF a PwC Italia, intitolato L’economia della Montagna, rivela come le infrastrutture ereditate dai Giochi Olimpici possano trasformarsi in una leva di crescita sostenibile per le economie locali. Il rapporto evidenzia che l’eredità dei Giochi Invernali non è solo un evento sportivo concluso, ma un asset strategico per il futuro del turismo montano. I dati indicano che il 5G Windtre ha già trasformato la sanità in 24 strutture tra Lombardia e Trentino, creando un ecosistema digitale che supporta sia i residenti che i visitatori. Questa infrastruttura tecnologica rappresenta la base su cui si costruirà la nuova offerta turistica post-Olimpiadi, spostando il dalla semplice ospitalità alla qualità della vita e dei servizi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Olimpiadi: il 5G trasforma la montagna in hub digitale

Articoli correlati

Ancona: Scianna trasforma la città in hub teatrale con HospitalityAncona diventa il fulcro del teatro contemporaneo grazie alla presenza di Francesco Scianna, che dirige e interpreta Hospitality Suite.

Reddit ricerca ia trasforma la piattaforma in un hub di risposte umaneQuesto testo analizza la direzione strategica di Reddit nell’integrazione dell’intelligenza artificiale nella ricerca, esaminando le intenzioni...

Una raccolta di contenuti su Olimpiadi il 5G trasforma la montagna...

Argomenti discussi: Il 5G in Italia è in stand-by, rischiamo di trasformare 200 milioni di investimenti in altrettante occasioni perse.

Gli algoritmi protagonisti dele Olimpiadi Invernali: come hanno impattato?Alle Olimpiadi invernali l’AI ha affiancato atleti e tifosi: assistenti digitali e produzione smart cambiano il modo di vivere le gare. bitmat.it

Olimpiadi, intervista a Carlo Mornati (Coni): ecco il modello che trasforma gli investimenti in medaglieDietro ogni podio c’è un lavoro pluriennale fatto di programmazione, analisi statistica, ricerca scientifica e investimenti infrastrutturali. Carlo Mornati, segretario generale del Coni, con 14 ... milanofinanza.it