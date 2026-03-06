Agguato in piazza tra la gente | ferito un 44enne da colpi d' arma da fuoco

Ieri sera a Monte Sant’Angelo, in provincia di Foggia, si è verificato un agguato in pieno centro dove un uomo di 44 anni è stato ferito da colpi d’arma da fuoco alla gamba. La sparatoria è avvenuta tra la gente, senza che siano ancora note le ragioni o i responsabili dell’episodio. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri per le indagini.

Sparatoria, ieri sera, in pieno centro a Monte Sant'Angelo, in provincia di Foggia. Un uomo di 44 anni sarebbe stato ferito ad una gamba. Secondo le prime ricostruzioni sommarie, il fatto sarebbe accaduto intorno alle 20.30 di ieri in una piazza del centro cittadino dove a causa di una sparatoria sarebbe stato ferito un 44enne del posto che si sarebbe presentato al punto di primo intervento per essere medicato. L'uomo presentava un foro tra l'addome e la coscia destra, nell'area inguinale. Dopo essere stato stabilizzato dai sanitari, l'uomo è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo.