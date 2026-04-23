Paolo Del Debbio annuncia l’avvio di una nuova rubrica dedicata alla posta del cuore, in cui condivide storie di vita sentimentale caratterizzate da successi e difficoltà. In questa sezione, il conduttore si propone di raccontare senza filtri le ragioni che guidano le scelte e le emozioni delle persone, mettendo in evidenza esperienze autentiche, errori e intuizioni. La rubrica si propone di offrire uno sguardo reale e diretto sul mondo delle relazioni affettive.

“Non servono formule perfette, ma storie vere, sbagli, intuizioni. In questa nuova rubrica, Paolo Del Debbio racconta le ‘ragioni del cuore’ senza filtri, tra esperienza e realtà”. Con queste poche parole l’annuncio del giornalista che entra nel gruppo del giornale “Confidenze” con un ruolo diverso rispetto a quello di “Dritto e Rovescio” su Retequattro. “Sono Paolo Del Debbio, sarebbe legittimo chiedersi ma perché proprio a lui, il direttore Belpietro e con l’aiuto e il sostegno di Marta Bonini si occupa di una rubrica sul cuore a ‘Confidenze’ che c’entra?- dice il giornalista nel video condiviso sui social – E c’entra perché io sono stato confidente, diciamo, e sono, siamo amici, insomma”.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - “La mia vita sentimentale non è stata proprio lineare, anzi è stata piena di fallimenti, gioie, sofferenze e tormenti come tutti”: Paolo Del Debbio lancia la Posta del cuore

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