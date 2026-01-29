Tony Bombardieri ripensa alla sua Olimpiade. L’ex atleta bergamasca, ormai allenatrice all’Ice Club Torino, dice che non è stata quella che sognava, ma comunque una Olimpiade sua. Si sente soddisfatta, anche se sa che poteva andare meglio. Ora guarda avanti, verso i prossimi Giochi di Milano e Cortina, con la speranza di rivivere anche lei quei momenti di gloria.

Articolo. In attesa di Milano Cortina 2026, riviviamo l’avventura olimpica dell’ex atleta bergamasca, oggi allenatrice all’Ice Club Torino Le Olimpiadi sono un sogno che nasce da bambini, quando si comincia ad allenarsi immaginando un giorno di pattinare sotto quei cinque cerchi. Per la bergamasca Tony Bombardieri quel sogno si è realizzato nel 1998 a Nagano (Giappone) a soli diciannove anni, quando è stata l’atleta più giovane della squadra azzurra insieme alla sciatrice Karen Putzer, già due volte campionessa italiana con alle spalle Mondiali ed Europei. L’esperienza olimpica, però, non è stata come la immaginava. 🔗 Leggi su Ecodibergamo.it

© Ecodibergamo.it - Tony Bombardieri: «Non è stata l’Olimpiade che sognavo, ma è stata la mia»

Approfondimenti su Milano Cortina2026

Ciao [Nome della sorella], volevo parlarti di una cosa importante.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Milano Cortina2026

Tony Bombardieri: « Non è stata l’Olimpiade che sognavo, ma è stata la miaL e Olimpiadi sono un sogno che nasce da bambini, quando si comincia ad allenarsi immaginando un giorno di pattinare sotto quei cinque cerchi. Per la bergamasca Tony Bombardieri quel sogno si è realiz ... ecodibergamo.it

Zelensky continua il rimpasto: via Maliuk, capo dei servizi segreti interni,fu artefice degli attacchi al ponte di Crimea e ai bombardieri. Stanotte missili e droni su tutta l'Ucraina, almeno due morti. Difesa russa: Kiev cerca di colpire Mosca quotidianamente da cap - facebook.com facebook