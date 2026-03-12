Nel processo per circonvenzione del principe siciliano Giacomo Bonanno di Linguaglossa, la modella Tanya Yashenko afferma che la sua vita è stata distrutta. La donna racconta di aver incontrato il principe a Roma nel 2019, descrivendo come lui si fosse presentato come tale e di aver iniziato a frequentarlo, evidenziando la sua generosità e ricchezza.

«L'ho conosciuto in un ristorante a Roma nel 2019 e mi disse che era un principe. Abbiamo cominciato a vederci, lui era molto generoso e ricco. Ma mi ha soltanto illuso, mi ha detto che saremmo diventati una famiglia, mi ha fatto tante promesse che non ha mantenuto». E' quanto ha raccontato in aula la modella bielorussa Tanya Yashenko, nel processo in cui è imputata di circonvenzione di incapace nei confronti del principe siciliano Giacomo Bonanno di Linguaglossa. Secondo l'accusa la donna avrebbe ottenuto illecitamente dall'uomo regali e denaro. «Era stato Giacomo a dirmi di usare le sue carte di credito, ne aveva una ventina, e la sua gestione finanziaria era complicata.

© Feedpress.me - Processo per circonvenzione del principe siciliano Giacomo Bonanno di Linguaglossa, la modella Tanya Yashenko: «La mia vita è stata distrutta»

