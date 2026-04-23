La squadra di pallacanestro si sta preparando per il derby di domenica, un evento che potrebbe determinare la posizione in classifica. Tra i giocatori disponibili c’è nuovamente Simone Cerchiaro, che è tornato in squadra dopo un infortunio e si è mostrato in buona forma. La partita mette in palio il secondo posto, anche se c’è ancora una possibilità di raggiungere la prima posizione.

Nella Mens Sana che si prepara al derby di domenica che mette in palio il secondo posto (anche se persiste una flebile speranza di primato) c’è di nuovo Simone Cerchiaro (nella foto), rientrato a San Miniato dopo un lungo stop ed apparso già in buone condizioni. "Sono contentissimo di essere ritornato in campo e aver potuto dare una mano alla squadra. Sicuramente è stato difficilissimo perché vedere le partite da fuori per me è assolutamente terribile, non riesco a scaricare l’adrenalina come in campo e quindi è stata veramente dura". A San Miniato l’ex Empoli è partito in quintetto. "Non me lo aspettavo – ammette - comunque sono partito molto tranquillo senza darmi obiettivi particolari ma entrando in partita cercando di dare una mano alla squadra in tutti gli aspetti del gioco.🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - La Mens Sana ha ritrovato Cerchiaro: "Contento di poter dare una mano"

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