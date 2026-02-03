Mens Sana Cerchiaro ormai è out Arriva Buffo | Pronto a dare il massimo

Simone Cerchiaro non giocherà più per Mens Sana Siena. L’infortunio grave lo ha costretto a fermarsi, e la società ha deciso di intervenire sul mercato prima della chiusura, il 28 febbraio. È arrivato Edoardo Buffo, giovane guardia di 195 centimetri proveniente dal Basket Golfo Piombino. Buffo si presenta pronto a dare il massimo per la nuova squadra.

Il grave infortunio di Simone Cerchiaro ha spinto la Note di Siena a intervenire sul mercato (che chiude il 28 febbraio) tesserando Edoardo Buffo (foto), guarda ala classe 2001 di 195 cm proveniente dal Basket Golfo Piombino (B Nazionale). Buffo, che domenica era in tribuna al PalaEstra subito dopo essere stato ufficializzato dal club, ieri ha vissuto il primo giorno in biancoverde e oggi si unirà al gruppo per la ripresa della preparazione in vista del match di domenica a Firenze contro Legnaia. "Sono molto felice di iniziare questa nuova avventura con la Mens Sana – le prima parole di Buffo –.

