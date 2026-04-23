La memoria si fa materia | al museo Don Giovanni Verità arriva Giorgio Cavina

Al museo Don Giovanni Verità si inaugura una mostra dedicata a Giorgio Cavina, artista noto per la sua capacità di trasformare la memoria in materia tangibile. L'esposizione presenta le sue opere, che reinterpretano il concetto di tempo come una sostanza da incidere e modellare. La mostra invita i visitatori a esplorare come le stratificazioni temporali possano essere rappresentate attraverso l’arte, offrendo una riflessione visiva sulla natura della memoria.

Il tempo non è una linea retta, ma una materia stratificata che può essere incisa, plasmata e riscoperta. È questo il cuore pulsante di "Epistemologie della memoria. Materia e patrimonio in relazione 1", la mostra dell’artista Giorgio Cavina che inaugura domenica 26 aprile alle 16 al museo sivico.🔗 Leggi su Forlitoday.it

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