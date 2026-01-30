A Modena arriva il ’Don Giovanni’ Nuovo allestimento

di Stefano Marchetti "In Italia seicentoquaranta In Alemagna duecento e trentuna Cento in Francia, in Turchia novantuna Ma in Ispagna son già mille e tre". È il famoso ‘catalogo’ di Don Giovanni, il seduttore cinico, ambiguo, sfuggente, così come lo hanno ‘disegnato’ Lorenzo Da Ponte e Wolfgang Amadeus Mozart nella celeberrima opera che debuttò nel 1787. Da sempre la figura di Don Giovanni affascina e scandalizza, è l’uomo che non si pente e che sfida tutti, anche se dovrà arrendersi alla morte. Il ‘dissoluto punito’ del capolavoro di Mozart sta per tornare in scena venerdì 6 e domenica 8 febbraio al teatro Comunale Pavarotti Freni di Modena, in un nuovo allestimento firmato dal regista Andrea Bernard (vincitore del premio Abbiati 2024 come miglior regista) che ha debuttato lo scorso weekend a Piacenza. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

Complessivamente poco convincente il Don Giovanni andato in scena a Piacenza. Splendido il Don Ottavio interpretato da Marco Ciaponi Tenore e per molti aspetti buona la direzione di Enrico Pagano. di Danilo Boaretto - facebook.com facebook