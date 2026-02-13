Reggio Calabria autobus in fiamme | poliziotto salva 25 studenti e riaccende allarme sicurezza mezzi pubblici

Un poliziotto di Reggio Calabria ha evitato una tragedia quando un autobus ha preso fuoco, salvando 25 studenti a bordo. L’incendio è scoppiato improvvisamente durante il tragitto, causando panico tra i passeggeri e blocchi sulla strada principale. Il poliziotto, intervenuto con prontezza, ha fatto scendere i ragazzi e ha spento le fiamme prima che si diffondessero ulteriormente. Questo episodio riporta l’attenzione sui rischi legati alla sicurezza dei mezzi pubblici nella città.

Reggio Calabria, un poliziotto salva 25 studenti da un autobus in fiamme: riaccende il dibattito sulla sicurezza dei mezzi pubblici. Reggio Calabria è stata teatro di un episodio che ha visto protagonista un assistente capo della polizia penitenziaria, Alessandro Grecò, che ha evitato una potenziale tragedia a bordo di un autobus ATAM lunedì 9 febbraio. L’intervento tempestivo di Grecò ha permesso di mettere in sicurezza venticinque studenti, evacuati da un veicolo che stava perdendo ingenti quantità di carburante lungo la via Argine destra Calopinace. L’incidente solleva nuovamente interrogativi sulla manutenzione e la sicurezza dei mezzi pubblici nella città.🔗 Leggi su Ameve.eu

