5.500 studenti in piazza | battaglia per la sicurezza dei bus

Oltre cinquemila studenti delle scuole superiori tra Monselice ed Este sono scesi in piazza per chiedere miglioramenti nella sicurezza dei mezzi di trasporto pubblico e nella gestione dei bus scolastici. La manifestazione si è svolta in modo pacifico e ha coinvolto studenti di diverse scuole della zona, che hanno espresso le loro richieste attraverso cartelli e discorsi. La protesta si è concentrata sulla necessità di interventi immediati per garantire condizioni più sicure durante gli spostamenti quotidiani.

Oltre cinquemila studenti delle scuole superiori tra Monselice ed Este hanno preso parte a un confronto collettivo per rivendicare standard di sicurezza più elevati, con un particolare sulla gestione dei trasporti pubblici. L’iniziativa, promossa dal Comitato genitori, si è svolta martedì 31 marzo presso la biblioteca dell’istituto Kennedy, riunendo le rappresentanze d’istituto di diversi plessi, tra cui il Cattaneo-Mattei, il Duca D’Aosta, l’Euganeo, l’Atestino e il Ferrari, coinvolgendo così una platea di circa 5.500 giovani. La mobilità scolastica come nodo della sicurezza territoriale. Il cuore del dibattito ha riguardato la criticità dei collegamenti stradali che collegano i vari centri scolastici.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - 5.500 studenti in piazza: battaglia per la sicurezza dei bus Notizie correlate Bus fuori carreggiata a Vicchio: studenti in gita messi in sicurezza dai vigili del fuocoMomenti di apprensione nella mattinata di oggi in località Boccagnello, nel comune di Vicchio, dove un autobus con a bordo studenti e accompagnatori,... Pensilina per la fermata dei bus in piazza Vittorio Emanuele, sarà la soluzione definitiva?Entro la prossima settimana verrà installata in piazza Vittorio Emanuele una pensilina per far riparare i viaggiatori dalle intemperie. Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: A Varese oltre 500 studenti coinvolti nel progetto sulla sicurezza; Monselice ed Este uniscono 5.500 studenti per trasporti più sicuri; Vivicittà, la carica dei 500. Successo della manifestazione; SI RINNOVA IL RITO DEL PALIO STUDENTESCO: 55 ANNI PER UNA NUOVA PRIMAVERA DI TEATRO E GIOVANI. A San Siro 500 studenti in piazza contro la violenza: il flashmob di Farexbene e Valentina PitzalisQuasi cinquecento studenti questa mattina hanno riempito la piazza davanti allo stadio di San Siro per un maxi flashmob dedicato al 25 novembre, la Giornata internazionale contro la violenza sulle ... milano.repubblica.it Per La storia in piazza 3.500 studenti agli eventi della prima giornataOltre 3.500 ragazzi e ragazze per la prima giornata della XV edizione de La storia in piazza, il festival di divulgazione e approfondimento di tematiche storiche che proseguirà fino a domenica 29 ... ansa.it Sport e Salute, al via il contest 'attiviamoci tutti i giorni in movimento' per 2,3 milioni di studenti. x.com “La riduzione dell’unità oraria si tradurrebbe in un incremento della soglia di attenzione degli studenti, in una maggiore dinamicità delle metodologie didattiche e in un rafforzamento delle pratiche educative inclusive”, si legge nel documento. Le scienze cognit - facebook.com facebook