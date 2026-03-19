Acea apre al Circo Massimo la Casa della Maratona dell’Acqua dedicata alla tutela delle risorse idriche

Domani al Circo Massimo sarà inaugurato lo stand di Acea, denominato “Casa della Maratona dell’Acqua”, all’interno dell’Expo Village. L’iniziativa si focalizza sulla promozione delle risorse idriche e sarà aperta al pubblico per mostrare le attività e gli interventi realizzati dall’azienda nel settore. L’allestimento sarà accessibile durante tutta la durata dell’evento.

Apre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria “Casa della Maratona dell’Acqua” dedicata alla tutela delle risorse idriche. Nei suoi 200 metri quadrati, lo spazio ospiterà attività su sport e sostenibilità in attesa del 22 marzo, giorno della Acea Run Rome The Marathon. Una data simbolica quest’anno per la gara poiché coincide proprio con la Giornata Mondiale dell’Acqua istituita dall’Onu. Presso lo stand Acea tante le attività previste a partire da venerdì 20 marzo con esperienze interattive pensate per raccontare il mondo dell’acqua in modo innovativo. I visitatori potranno mettersi alla prova con una “claw machine” per vincere gadget e i brick d’acqua “Ah2O! L’Acqua di Roma”, ideati da Acea, o scattare foto personalizzate al social booth. 🔗 Leggi su Secoloditalia.it © Secoloditalia.it - Acea apre al Circo Massimo la “Casa della Maratona dell’Acqua” dedicata alla tutela delle risorse idriche” Articoli correlati A Roma tutto pronto per la maratona dell'acqua, da domani apre lo stand interattivo Acea al Circo MassimoApre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria "Casa della Maratona dell’Acqua" dedicata alla tutela delle risorse... Torna la “Maratona dell'Acqua”: Acea sponsor della 31ª edizione della “Acea Run Rome The MarathonRoma, 13 marzo 2026 – La Città Eterna si prepara ad accogliere la 31ª edizione della “Acea Run Rome The Marathon”, il più grande evento di running in... Altri aggiornamenti su Circo Massimo Temi più discussi: Sito Istituzionale | Acea Run Rome The Marathon: 36mila iscritti in gara il 22 marzo; ''Straordinaria Acea Run Rome The Marathon''; Acea Water Fun Run - Saturday 5k, la corsa che accende la Capitale prima della grande maratona; Acea Water Fun Run e Stracanina, orario di partenza. A Roma tutto pronto per la Maratona dell'Acqua, da domani apre lo stand interattivo Acea al Circo MassimoApre domani al Circo Massimo lo stand Acea dell’Expo Village: una vera e propria Casa della Maratona dell’Acqua dedicata alla ... iltempo.it Acea, al Circo Massimo la Casa della Maratona dell’Acqua: stand interattivo e 500mila brick per i runnerI visitatori potranno partecipare a giochi interattivi, vincere gadget e i brick Ah2O! L’Acqua di Roma, scattare foto personalizzate e persino esplorare virtualmente gli impianti idrici grazie alla ... affaritaliani.it Circo Massimo - facebook.com facebook Edoardo #Bennato in concerto il 20 luglio al Circo Massimo a Roma x.com