La mappa dei bonus trasporti nel 2026 La social card la detrazione al 19% e i 2.500 per le patenti Cqc

Nel 2026, il sistema di incentivi per la mobilità in Italia ha subito un cambiamento significativo, passando da un approccio di bonus immediati, come quelli assegnati tramite click day, a un modello più stabile e mirato. La mappa dei bonus trasporti include ora la social card, una detrazione fiscale al 19% e un contributo di 2.500 euro per il rilascio delle patenti CQC.

Roma, 23 aprile 2026 – Il sistema di incentivi alla mobilità in Italia ha completato una transizione profonda, passando da una logica di “bonus istantaneo” come quella del click day, a un modello di sostegno strutturale e selettivo. Nel 2026, il panorama per i pendolari, le famiglie e gli studenti non è più rappresentato da un unico portale ministeriale, ma da un mosaico di agevolazioni che integrano politiche fiscali nazionali, strumenti di contrasto alla povertà e piani di mobilità territoriale. Per chi si occupa di economia domestica e finanza pubblica, comprendere come queste voci si sovrappongano è essenziale per massimizzare il risparmio annuale in un contesto dove l’inflazione continua a pesare sui costi dei servizi.🔗 Leggi su Quotidiano.net

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