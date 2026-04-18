ISOP Main Event Prosegue la corsa Bianchi vince l' Omaha

Nella quarta tappa delle Italian Series of Poker si è concluso il primo torneo, l'Omaha, che ha visto la partecipazione di 50 giocatori. Alla fine, la vittoria è andata a Fabio Bianchi, che si è aggiudicato il primo trofeo di questa fase dell’evento. La competizione ha attirato appassionati da diverse zone, confermando l’interesse per questa disciplina.

Il primo trofeo di questa quarta tappa delle Italian Series of Poker è stato assegnato. Il torno di Omaha ha richiamato 50 giocatori dai quali è emerso Fabio Bianchi. Anche day 1B e day 1C sono andati in archivio. La starting hand del giorno è sicuramente asso-nove. Leggere per credere Tanti protagonisti nel secondo giorno di battaglia alle Italian Series of Poker. L'Omaha ha eletto il proprio re, con aggiornamenti importanti per le classifiche di specialità. Il Main Event ISOP invece è stato caratterizzato da un paio di colpi surreali, eccoli nel nostro recap Omaha e due flight di Main Event. Questo il menù della giornata di ieri nella PokerStars Live Room di Campione.🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - ISOP Main Event. Prosegue la corsa. Bianchi vince l'Omaha Notizie correlate Tempo di day 2 al Main Event ISOP: ecco la situazioneSono 215 i giocatori che, dopo la fine dei flight di day1, si ritroveranno al tavolo. Leggi anche: Main Event ISOP: giornata decisiva. Comanda Furlan Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: Campione incorona i Campioni: i Campionati Italiani di Poker 2026 chiudono la stagione ISOP; ISOP al via: alle 19 sono già 213 gli iscritti al Day 1A del Main Event; ISOP Campione, Day 1A da 388 iscritti: Vincenzo Suriano chiude da chipleader; ISOP Stage 4 a Campione: programma completo, satelliti online e freeroll. ISOP Main Event. Prosegue la corsa. Bianchi vince l'OmahaL'altro colpo ad effetto arriva a due mani dalla fine del day 1B. Ci ritroviamo in un allin a tre con un giocatore tedesco che pensa moltissimo (era l'ultimo a parlare) prima di affidare tutto a K? Q? ... gazzetta.it ISOP Campione, Main Event a 477 entries dopo tre flight: Bianchi firma il Pot Limit OmahaIl Main Event ISOP di Campione sale a 477 entries dopo tre flight. Fabio Angelo Bianchi vince il PLO, oggi partono Day 1D e Day 1E Fast. assopoker.com Questa la scottante dichiarazione rilasciata oggi da ROMAN REIGNS a proposito del main event della seconda serata di WrestleMania. L'appuntamento con lo showcase degli immortali è per domani e domenica sera, da mezzanotte, su Netflix - facebook.com facebook Tutto pronto per UFC WinnipegBurns vs Malott è il main event della serata. Diretta su Discovery+, HBO Max e Eurosport 1 nella notte tra sabato e domenica x.com