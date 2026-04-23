La Macchina di Santa Rosa incanta Bruxelles per la prima volta facchini in uniforme fuori dall' Italia

A Bruxelles si è tenuta una mostra dedicata alla Macchina di Santa Rosa, con una novità: per la prima volta, i facchini sono stati presenti in uniforme fuori dall’Italia. L’evento si è svolto dal 21 aprile al 4 giugno 2026 e ha celebrato i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane. Oltre alla tradizione viterbese, sono stati coinvolti anche eventi provenienti da Sassari, Nola e Palmi.

La macchina di Santa Rosa protagonista a Bruxelles. Dal 21 aprile al 4 giugno 2026, per celebrare i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane che coinvolge, oltre il trasporto viterbese anche la Faradda dei Candelieri di Sassari, i Gigli di Nola e la Varia di Palmi, si è svolto.🔗 Leggi su Viterbotoday.it Notizie correlate Leggi anche: Festa del transito di santa Rosa: cuore in processione con facchini e corteo storico. Programma, orari, percorso e viabilità Facchini di santa Rosa nell'albo d'oro, il consiglio ratifica: "Esempio di coraggio durante un momento critico"Dopo il rischio attentato durante l'ultimo trasporto di Dies Natalis, palazzo dei Priori omaggia il Sodalizio: "Mantenuta salda la tradizione e... Contenuti utili per approfondire Temi più discussi: La tradizione della Macchina di Santa Rosa sbarca a Bruxelles; Ferentino - La macchina di Sant’Ambrogio restituita alla città dopo il restauro; Santa Rosa arriva a Bruxelles e varca per la prima volta i confini italiani. Inaugurata la mostra sulle Grandi Macchine; Bruxelles - La Macchina di Santa Rosa conquista l’Europa: Il ciuffo dei facchini donato alla presidente Roberta Metsola (FOTO). MUN PATRIMONIO UNESCO A BRUXELLES. SANTA ROSA CON LA RETE DELLE GRANDI MACCHINE AL PARLAMENTO EUROPEONewTuscia – BRUXELLES – Dal 21 aprile al 4 giugno 2026, per celebrare i vent’anni della Rete delle grandi Macchine a spalla italiane che coinvolge, in un progetto strategico di valorizzazione, quatt ... newtuscia.it Bruxelles – Machines for Peace: l’anima della tradizione italiana e la Macchina di Santa Rosa conquistano il cuore dell’EuropaDonato il ciuffo alla presidente del Parlamento Europeo Roberta Metzola BRUXELLES – Non è solo un’esposizione, ma un ponte gettato tra le radici profonde ... etrurianews.it Ieri pomeriggio, nella concattedrale dei Santi Giovanni e Paolo, è stata inaugurata la macchina di Sant’Ambrogio, celebrandone il terzo restauro storico, alla presenza del sindaco Piergianni Fiorletta, del vicesindaco Andrea Pro e dell’amministrazione comuna - facebook.com facebook