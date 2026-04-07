Facchini di santa Rosa nell' albo d' oro il consiglio ratifica | Esempio di coraggio durante un momento critico

Il consiglio comunale ha approvato all’unanimità un documento che riconosce il ruolo dei facchini di Santa Rosa, definendoli come esempio di coraggio durante un momento difficile. La decisione arriva dopo l’ultimo trasporto della macchina di Santa Rosa, avvenuto il 3 settembre 2025. Viterbo ha deciso di inserire i facchini nell’albo d’oro della città, in segno di riconoscimento per le loro azioni.

Dopo il rischio attentato durante l'ultimo trasporto di Dies Natalis, palazzo dei Priori omaggia il Sodalizio: "Mantenuta salda la tradizione e contribuendo alla sicurezza e alla serenità dei cittadini e dei partecipanti Viterbo ha scelto di rendere omaggio ai facchini di Santa Rosa dopo l'ultimo trasporto del 3 settembre 2025. Il consiglio comunale ha ratificato all'unanimità l'ingresso del Sodalizio nell'albo d'oro cittadino. Un momento di unità politica che ha visto convergere tutti i capigruppo verso la scelta di tributare il giusto onore a chi, in una notte di altissima tensione, non ha fatto un passo indietro. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

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Doppia sfida per le Azzurrine di coach Facchini: calcio d'inizio alle ore 16:30 e 17:30 - facebook.com facebook