La luce di Adriana candele per la 63enne uccisa dal marito | Siamo qui perché una donna non c’è più

Nel pomeriggio di oggi, nel comune di Castel Maggiore, si è tenuta una manifestazione commemorativa per una donna di 63 anni uccisa dal marito. Partecipanti hanno acceso candele e portato una piccola luce come gesto simbolico, parlando dell’assenza di una vita e della perdita subita. L’evento si è svolto in un clima di rispetto e ricordo, senza ulteriori dettagli sulle circostanze o le indagini in corso.

Castel Maggiore (Bologna), 23 aprile 2026 – “Siamo qui questa sera con una luce tra le mani. Una luce piccola ma necessaria. Siamo qui perché una donna non c’è più: la violenza ha attraversato una casa, uno spazio che dovrebbe essere sicuro e lo ha trasformato in un luogo di morte”. A parlare è Marta Tricarico, avvocatessa del gruppo giustizia dell’Udi. Il contesto è la fiaccolata organizzata questa sera dall’Udi in piazza Pace a Castel Maggiore per ricordare Adriana Mazzanti, la 63enne strangolata a morte dal marito martedì notte nell’abitazione a Torre Verde. Consorte che poi si è suicidato. https:www.ilrestodelcarlino.itbolognacronacadelitto-suicidio-castel-maggiore-ricordo-amico-c7epq2ia “Adriana non è solo un nome”.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - La luce di Adriana, candele per la 63enne uccisa dal marito: “Siamo qui perché una donna non c’è più” Notizie correlate Una folla silenziosa per l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal maritoIl parroco della chiesa Regina Pacis di Anguillara Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara di Federica... Leggi anche: Adriana, uccisa dal marito Mauro. Conferito l’incarico per l’autopsia. Dai corpi cause e orari delle morti Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il Leggilibri - Adriana, cuore di Luce; Adriana e le notti passate a cantare in balera, col marito Mauro non si esibiva da 2 anni: Tragedia inaspettata; Presunto omicidio-suicidio: Adriana era una bravissima cantante, sempre pronta ad aiutare gli altri; Adriana Mazzanti, uccisa dal marito. Il ritratto della vittima, maestra di canto di gran talento. La luce di Adriana, candele per la 63enne uccisa dal marito: Siamo qui perché una donna non c’è piùIl marito l’ha strangolata per poi togliersi la vita. In tanti al presidio a Castel Maggiore. Il sindaco Vignoli: Una vicenda tragica che ha coinvolto il nostro territorio. Ma dobbiamo capire con cer ... msn.com Fiaccole in piazza per Adriana Mazzanti: “Basta femminicidi e violenza” x.com Addio a Paolo Mazzer, scalatore degli anni '60. Vittorie alla Coppa Adriana, Bologna-Raticosa e Malga Ciapela. Una vita dedicata al ciclismo e ai valori umani. #ciclismo #VenetoClassic https://www.tuttobiciweb.it/article/1776929909 - facebook.com facebook