In una vicenda che ha suscitato molta attenzione, un uomo è stato accusato di aver ucciso sua moglie. La polizia ha conferito l’incarico per l’autopsia sui corpi, al fine di determinare le cause e gli orari delle morti. Secondo quanto ricostruito, l’uomo avrebbe strangolato la donna, presumibilmente a mani nude, prima di scrivere alcune lettere destinate al figlio.

Ha prima strangolato sua moglie, presumibilmente a mani nude. Poi, ancora tremante, Mauro Zaccarini ha scritto quelle lettere destinate a suo figlio. E infine si è impiccato a una trave con un cavo elettrico. Sarebbe questa la drammatica consecutio ricostruita dai carabinieri della tragedia che l’altra notte si è consumata nell’abitazione di via Lame di Torre Verde, frazione di Castel Maggiore, dove Adriana Mazzanti, 63 anni, ha trovato la morte per mano del marito settantatrenne, poi morto suicida. Un’ipotesi investigativa che dovrà essere cristallizzata dall’esame autoptico, affidato ieri mattina dalla pm Federica Messina, che coordina le indagini dei carabinieri della compagnia di Borgo Panigale, al medico legale Matteo Tudini.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Adriana, uccisa dal marito Mauro. Conferito l’incarico per l’autopsia. Dai corpi cause e orari delle morti

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