Una folla silenziosa si raccoglie davanti alla chiesa Regina Pacis di Anguillara per l’ultimo saluto a Federica Torzullo. Don Paolo Quatrini, il parroco, accompagna con rispetto la bara portata da amici e parenti. La comunità si stringe intorno alla famiglia, ancora sotto shock per la tragica morte della donna, uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno.

Il parroco della chiesa Regina Pacis di Anguillara Don Paolo Quatrini e una folla silenziosa hanno accolto poco dopo le 14 la bara di Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal marito Claudio Carlomagno. Tanti i mazzi di fiori nella chiesa del paese vicino Roma dove il sindaco, Angelo Pizzigallo, ha proclamato per oggi il lutto cittadino. «Il giorno prima che sparisse abbiamo preso il caffè insieme e parlato di lavoro e delle vacanze di Natale», racconta Elisabetta Misiano, collega e amica di Federica, poco prima dell’inizio della cerimonia. «Venerdì mattina poi la aspettavamo ma quando non l’abbiamo vista non ci siamo preoccupati. 🔗 Leggi su Feedpress.me

© Feedpress.me - Una folla silenziosa per l'ultimo saluto a Federica Torzullo, la donna uccisa a coltellate dal marito

Federica Torzullo è stata vittima di un tragico episodio di violenza domestica.

Federica Torzullo, la donna scomparsa a Roma: indagato per omicidio il marito

