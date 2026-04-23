La luce delle fiaccole su Picarelli per Sharon che non tornerà

Nel pomeriggio, i vicoli di Picarelli si popolano di luci di fiaccole, trasformandosi da semplici spazi di pietra e intonaco in luoghi che portano con sé ricordi e sentimenti di attesa. La scena si svolge in un quartiere di Avellino, dove le fiaccole illuminano le strade in segno di commemorazione. La comunità si raccoglie in questo momento di vicinanza, mentre si ricorda una persona che non tornerà più.

Avellino - C'è un'ora del pomeriggio in cui i vicoli di Picarelli smettono di essere soltanto pietra e intonaco, e diventano qualcos'altro — memoria, attesa, il peso muto di chi è rimasto. È a quell'ora, ieri, che la comunità del quartiere campano si è raccolta, fiaccola in mano, per ricordare.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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