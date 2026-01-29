Nuova Zelanda tragico epilogo per Sharon Maccanico | il dolore di Picarelli

Il corpo di Sharon Maccanico, la quindicenne di Picarelli dispersa da una settimana in Nuova Zelanda, è stato trovato tra i detriti del Monte Maunganui. La notizia ha sconvolto la famiglia e gli amici, che speravano in un esito diverso. Ora si attendono i primi riscontri ufficiali sulla tragedia.

È stato ritrovato il corpo di Sharon Maccanico, quindicenne di Picarelli, frazione di Avellino, dispersa da una settimana sotto i detriti della frana sul Monte Maunganui, in Nuova Zelanda. Con lei svanisce l’ultimo filo di speranza per la piccola comunità avellinese che aveva seguito ogni aggiornamento, ogni scavo, ogni ora passata tra polizia e fango. Il corpo è stato recuperato dalle squadre specializzate della polizia neozelandese, supportate da unità cinofile e operatori addestrati alla ricerca in zone instabili. L’identificazione è stata confermata dalle autorità locali dopo gli accertamenti medico-legali, insieme a patologi e odontoiatri forensi.🔗 Leggi su Avellinotoday.it

Sharon Maccanico, 15 anni, è scomparsa nel nulla a Mount Maunganui.

La scomparsa di Sharon Maccanico, campionessa mondiale di hip hop proveniente da Picarelli, Avellino, ha suscitato preoccupazione nella comunità.

Ancora una speranza per Sharon, i familiari: è ancora dispersaNUOVA ZELANDA- C’e’ ancora sperenza per Sharon Maccanico, la quindicenne originaria di Avellino ma residente in Nuova Zelanda, campionessa internazionale di hip hop, dispersa dopo che una frana ha tra ... irpinianews.it

