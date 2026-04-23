La lite poi gli spari | un altro femminicidio marito uccide la moglie

Da quotidianodipuglia.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Foggia, una donna è stata uccisa con quattro colpi di pistola dal marito, durante un episodio avvenuto in via Salvemini, nella zona di San Ciro. La vicenda si è sviluppata subito dopo una lite tra i due. La guardia giurata ha sparato più volte, colpendo la moglie e provocando la sua morte sul posto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Ancora sangue a Foggia. Una guardia giurata ha ucciso la moglie con 4 colpi di pistola. Il fatto è accaduto in via Salvemini nella zona di San Ciro. I vicini riferiscono di aver sentito un litigio e poi gli spari. La vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. La coppia - raccontano i vicini - ha due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza. All'arrivo dei militari, l'uomo si sarebbe costituito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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