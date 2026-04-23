La lite poi gli spari | un altro femminicidio marito uccide la moglie

A Foggia, una donna è stata uccisa con quattro colpi di pistola dal marito, durante un episodio avvenuto in via Salvemini, nella zona di San Ciro. La vicenda si è sviluppata subito dopo una lite tra i due. La guardia giurata ha sparato più volte, colpendo la moglie e provocando la sua morte sul posto. Sul luogo sono intervenuti i carabinieri, che hanno avviato le indagini.

Ancora sangue a Foggia. Una guardia giurata ha ucciso la moglie con 4 colpi di pistola. Il fatto è accaduto in via Salvemini nella zona di San Ciro. I vicini riferiscono di aver sentito un litigio e poi gli spari. La vittima è Stefania Rago, di 46 anni. Il marito, che è stato portato in caserma dai carabinieri, si chiama Antonio Fortebraccio, guardia giurata di 48 anni. La coppia - raccontano i vicini - ha due figli di oltre 20 anni, un ragazzo e una ragazza. All'arrivo dei militari, l'uomo si sarebbe costituito.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La lite, poi gli spari: un altro femminicidio, marito uccide la moglie Femminicidio ad Anguillara, Federica uccisa dal marito: la ricostruzione Notizie correlate Leggi anche: La lite, poi gli spari: un altro femminicidio, marito uccide la moglie a Foggia Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola, poi si costituisce Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: La lite e poi gli spari: un 28enne ferito a una gamba da un colpo di pistola; Foggia, la lite poi quattro spari: guardia uccide la moglie a colpi di pistola; La lite, poi gli spari: un altro femminicidio, marito uccide la moglie a Foggia; La lite e poi gli spari, 35enne fermato per tentato omicidio. La lite e poi gli spari, 35enne fermato per tentato omicidioI fatti avvenuti nel territorio di Fonte Nuova, alle porte di Roma. L'uomo individuato a seguito delle indagini dei carabinieri ... rainews.it Uccide la moglie a colpi di pistola: la lite sentita dai vicini poi gli spariUn altro femminicidio. La tragedia familiare stavolta sconvolge Foggia. Nella serata di giovedì 23 aprile, intorno alle 21, una donna di 46 anni, Stefania Rago, è stata uccisa all’interno della sua ab ... msn.com DONNA UCCISA DAL MARITO: TRAGEDIA A FOGGIA, LITE IN FAMIGLIA SFOCIA NEL SANGUE. Un violento dramma familiare ha sconvolto la città di Foggia, dove una donna ha perso la vita all'interno della propria abitazione in via Gaetano Salvemini. L - facebook.com facebook Foggia, prima la lite poi i colpi di pistola: donna uccisa dal marito in via Salvemini x.com