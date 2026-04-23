La lite poi gli spari | un altro femminicidio marito uccide la moglie a Foggia

A Foggia, un uomo ha sparato alla moglie nell’abitazione di via Gaetano Salvemini, causando la sua morte. La vicenda è iniziata con una lite tra i due, che si è conclusa con i colpi di pistola. La polizia è intervenuta sul posto e ha fermato l’uomo, mentre la salma è stata portata via per l’autopsia. La dinamica dell’accaduto è ancora sotto verifica.

Un uomo ha ucciso la moglie a colpi di pistola a Foggia. Il femminicidio è stato compiuto nell'abitazione della coppia, in via Gaetano Salvemini. I vicini hanno riferito di aver.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - La lite, poi gli spari: un altro femminicidio, marito uccide la moglie a Foggia Notizie correlate Leggi anche: Femminicidio a Foggia: marito uccide la moglie a colpi di pistola Femminicidio-suicidio, marito uccide la moglie e poi si toglie la vita: si stavano separandoCastel Maggiore (Bologna), 22 aprile 2026 – Il corpo di lei riverso a terra, in cucina, senza vita. Una raccolta di contenuti Temi più discussi: Omicidio a Foggia, caccia all'incappucciato fuggito in bicicletta: l'ipotesi della lite in palestra; Il rebus dell'omicidio di Dino Carta: chi e perché ha ucciso il personal trainer, più di una ipotesi; FOGGIA CARTA Foggia, omicidio Carta: in due minuti il diverbio e poi gli spari; Oh, che fai, mi spari?: l'audio dell'omicidio di Dino Carta trasmesso in tv. Ma gli inquirenti: Servono verifiche. FOGGIA CARTA Foggia, omicidio Carta: in due minuti il diverbio e poi gli spariSi concentra in pochi minuti l'omicidio di Carta, avvenuto tra le 21.56 e le 21.58 all’angolo tra via Carlo Pisacane e via Caracciolo ... statoquotidiano.it Omicidio a Foggia, caccia all'incappucciato fuggito in bicicletta: l'ipotesi della lite in palestraI carabinieri provano a capire qualcosa di più degli ultimi giorni di vita della vittima. I quattro colpi sparati alle spalle, lasciano pensare che il killer si fosse appostato: ha quindi aspettato ch ... lagazzettadelmezzogiorno.it Foggia, Madonna dell’Incoronata: colpi alla teca per rubare le corone https://www.antennasud.com/foggia-madonna-dellincoronata-colpi-alla-teca-per-rubare-le-corone/ - facebook.com facebook "Caino dove sei Che fine hai fatto": le parole dell'Arcivescovo di #Foggia ai funerali del personal trainer ucciso di Francesco Fredella x.com