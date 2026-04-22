Un nuovo caso di femminicidio-suicidio si è verificato nel comune di Castel Maggiore, in provincia di Bologna, dove una donna è stata trovata priva di vita in cucina, mentre il marito è stato trovato impiccato al piano superiore. La coppia si stava separando da tempo. La scena è stata scoperta dai soccorritori intervenuti sul posto. Le forze dell’ordine stanno conducendo le indagini per accertare le cause di quanto accaduto.

Castel Maggiore (Bologna), 22 aprile 2026 – Il corpo di lei riverso a terra, in cucina, senza vita. Al piano superiore, quello di lui, impiccato a una trave, con il collo legato a un cavo elettrico. Nell’abitazione, alcuni bigliettini d’addio firmati dall’uomo, dai quali traspare la sua intenzione di farla finita, incorniciano l’omicidio-suicidio che ha sconvolto Castel Maggiore. Mauro Zaccarini e Adriana Mazzanti, marito e moglie, sono stati trovati morti all’interno della loro casa a Torre Verde, dove vivevano da anni. "Prima o poi mi ammazzo”, poi l'ennesimo femminicidio. Dietro a questa tragedia che fa registrare l ’ennesimo femminicidio, un matrimonio finito da anni, una separazione ormai alle porte e (pare) la depressione dell’uomo.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Femminicidio-suicidio, marito uccide la moglie e poi si toglie la vita: si stavano separando

Latisana, 80enne uccide la moglie e si toglie la vita - Ore 14 del 22/01/2026

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