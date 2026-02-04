Juventus non è finita per Kolo Muani | scambio col PSG | CM

La Juventus ha rimandato l’assalto a Kolo Muani alla prossima estate. La richiesta del Paris Saint-Germain per l’attaccante francese ha fatto saltare l’affare. La società bianconera ora si concentra su altre soluzioni, mentre Spalletti aspetta novità. Nessun centravanti in rosa, ma il mercato non si ferma.

Assalto rimandato alla prossima estate per l’attaccante francese: la richiesta dei campioni d’Europa alla Juve Alla fine niente centravanti per Luciano Spalletti. È fallito l’ultimo assalto a Kolo Muani, in cima alla lista dei desideri del tecnico e della dirigenza bianconera nell’ultima parte del mercato invernale. Kolo Muani, classe ’98 (Ansa) – Calciomercato.it La Juve chiude con gli arrivi di Boga e Holm, senza però il bomber richiesto da Spalletti per completare l’attacco. L’ex Ct della Nazionale si affiderà quindi a David e Openda, in attesa del rientro a metà marzo di Vlahovic. Comolli e soci sostanzialmente avevano trovato il via libera del Paris Saint-Germain (proprietario del cartellino) per Kolo Muani, al contrario invece del Tottenham che non ha voluto liberare il giocatore. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

La Juventus si muove sul mercato, cercando un nuovo attaccante per la prossima stagione.

Kolo Muani potrebbe tornare a vestire la maglia della Juventus.

