La Juventus trova il vice Yildiz | in arrivo Boga dal Nizza Fatta per Holm pressing su Kolo Muani

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz. Si tratta di Jeremie Boga, esterno offensivo del Nizza, che arriverà a Torino. La società ha già chiuso l’accordo, e ora lavora per definire i dettagli. Boga, nato nel 1997, ha già giocato in Serie A con Sassuolo e Atalanta. Nel frattempo, i bianconeri stanno cercando di portare a termine anche altri colpi, tra cui Holm, e continuano a premere su Kolo Muani.

In attesa del tanto sospirato attaccante, la Juventus si muove per gli altri ruoli e trova il vice Yildiz ingaggiando l'esterno offensivo del Nizza, Jeremie Boga, classe 1997, con un passato in Serie A, con le maglie di Sassuolo e Atalanta. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. LA JUVE TROVA IL VICE YILDIZ: PERCHÉ ARRIVA BOGA La scelta è ricaduta sul transalpino per le sue doti di imprevedibilita' sulle ali e in attacco, consentendo di far rifiatare il numero 10 bianconero. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, si è fatto conoscere in Italia, con la maglia del Sassuolo, dove ha giocato tre stagioni e mezzo, segnando 11 gol in quella 20192020, e dell'Atalanta, senza però lasciare il segno.

