La Juventus trova il vice Yildiz | in arrivo Boga dal Nizza Fatta per Holm pressing su Kolo Muani

Da sport.periodicodaily.com 1 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Juventus ha trovato il suo nuovo vice Yildiz. Si tratta di Jeremie Boga, esterno offensivo del Nizza, che arriverà a Torino. La società ha già chiuso l’accordo, e ora lavora per definire i dettagli. Boga, nato nel 1997, ha già giocato in Serie A con Sassuolo e Atalanta. Nel frattempo, i bianconeri stanno cercando di portare a termine anche altri colpi, tra cui Holm, e continuano a premere su Kolo Muani.

In attesa del tanto sospirato attaccante, la Juventus si muove per gli altri ruoli e trova il vice Yildiz ingaggiando l’esterno offensivo del Nizza, Jeremie Boga, classe 1997, con un passato in Serie A, con le maglie di Sassuolo e Atalanta. Il giocatore arriva a Torino con la formula del prestito con diritto di riscatto fissato a 5 milioni di euro. LA JUVE TROVA IL VICE YILDIZ: PERCHÉ ARRIVA BOGA La scelta è ricaduta sul transalpino per le sue doti di imprevedibilita’ sulle ali e in attacco, consentendo di far rifiatare il numero 10 bianconero. Cresciuto nel settore giovanile del Chelsea, si è fatto conoscere in Italia, con la maglia del Sassuolo, dove ha giocato tre stagioni e mezzo, segnando 11 gol in quella 20192020, e dell’Atalanta, senza però lasciare il segno. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

la juventus trova il vice yildiz in arrivo boga dal nizza fatta per holm pressing su kolo muani

© Sport.periodicodaily.com - La Juventus trova il vice Yildiz: in arrivo Boga dal Nizza. Fatta per Holm, pressing su Kolo Muani

Approfondimenti su Juventus Boga

Calciomercato Juve, dopo Boga? Ultime su Kolo Muani, lo scambio Holm-Joao Mario, preso un 2006 dal Manchester City!

La Juventus non si ferma e continua a muoversi sul mercato.

Boga Juve, è fatta: colpo a sorpresa dei bianconeri! Sarà lui il vice Yildiz, tutti i dettagli dell’operazione col Nizza

La Juventus ha ufficializzato l’acquisto di Boga dal Nizza.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Juventus Boga

Argomenti discussi: Sorteggi playoff Champions: l’Inter trova il Bodø, Juventus contro Galatasaray, l’Atalanta pesca…; Champions League, la Juventus trova il Galatasaray ai playoff; U20 | Bologna-Juventus | La partita; Juve perfetta, il Napoli si arrende: 3-0 firmato David, Yildiz e Kostic.

la juventus trova ilLa Juve trova l'accordo con il Nizza per Jeremie Boga: la formula dell'operazioneColpo nella notte per i bianconeri, che riportano in Italia l'ex Atalanta e Sassuolo. msn.com

Champions League, la Juventus trova il Galatasaray ai playoffIl verdetto è arrivato: la Juventus affronterà il Galatasaray nei playoff di febbraio della UEFA Champions League 2025/2026. Il sorteggio ha definito un accoppiamento affascinante e insidioso, che met ... today.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.