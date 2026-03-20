Secondo alcune indiscrezioni, i club italiani stanno considerando un interesse concreto nei confronti di Bernardo Silva, centrocampista attualmente in forza a un’altra squadra. La Juventus avrebbe avanzato un’offerta per il giocatore, ma al momento non sono stati ancora ufficializzati dettagli o conferme ufficiali. La trattativa sembra essere in fase di discussione, senza ulteriori sviluppi noti pubblicamente.

Bernardo Silva Juve, i bianconeri sono concretamente interessati al centrocampista. Per adesso, però, non c’è stata nessuna offerta. Il calciomercato internazionale sta per entrare nel vivo e una notizia sta scuotendo l’ambiente bianconero: Bernardo Silva potrebbe non essere solo un sogno di mezza estate, ma una trattativa concreta destinata a cambiare gli equilibri della Serie A. Il talento portoghese, pilastro del Manchester City di Pep Guardiola, sembra essere arrivato alla fine del suo ciclo vincente in Premier League e Torino appare come una delle destinazioni più gradite. Secondo quanto riferito da Ben Jacobs, la Juventus nutre un interesse concreto per Bernardo Silva. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Bernardo Silva Juve, offerta dei bianconeri al centrocampista? Spunta la verità. L’indiscrezione

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