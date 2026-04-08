Un nuovo capitolo si apre per la Juventus, che ha annunciato di puntare su tre calciatori di livello internazionale per rafforzare diverse zone della rosa. La società sta valutando l’acquisto di un difensore, un centrocampista e un attaccante, con l’obiettivo di migliorare le proprie disponibilità in campo. Di Marzio ha fornito aggiornamenti sui nomi di interesse, senza però confermare ufficialmente gli accordi in corso.

Tris di assi per la Juventus: Di Marzio fa il punto su Senesi, Goretzka e Bernardo Silva. La Juventus ha deciso di alzare sensibilmente l’asticella per la prossima stagione, mettendo nel mirino tre profili di caratura internazionale per blindare difesa, centrocampo e attacco. Secondo quanto riferito dall’esperto di L'articolo Juventus, Di Marzio fa il punto su Senesi, Goretzka e Bernardo Silva proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

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Juventus, piano parametri zero: assalto a Bernardo Silva, Senesi e CelikLa Juventus rompe gli indugi e accelera sulle manovre per la prossima stagione, spostando il focus con decisione sul mercato degli svincolati.

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Bernardo Silva alla Juventus: svelata l’offerta dei bianconeri per l’ingaggio del calciatore portoghese. Tutte le cifre e i dettagliBernardo Silva alla Juventus: svelata l'offerta dei bianconeri per l'ingaggio del calciatore portoghese. Tutte le cifre e i dettagli ... calcionews24.com

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