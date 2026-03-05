Mercato Inter Accomando lancia l’indiscrezione | Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League…

Un giornalista ha riferito che nel mercato dell’Inter, Accomando ha rivelato una voce riguardante Marcus Thuram. Secondo quanto dichiarato, il calciatore ha una clausola rescissoria di 80 milioni di euro e potrebbe trasferirsi in Premier League. La notizia riguarda le trattative e le eventuali offerte per il giocatore, senza ulteriori dettagli sui motivi o sui possibili sviluppi.

Mercato Inter, Accomando lancia l'indiscrezione: «Thuram ha una clausola da 80 milioni di euro e in Premier League.»

Orazio Accomando, giornalista esperto di calciomercato, ha parlato così a Tutti in the Box del futuro di Marcus Thuram