La Juventus continua a mostrare interesse per Bernardo Silva, mentre la priorità attuale rimane il completamento della stagione con il Manchester City. Intanto, Comolli mantiene un contatto stretto con Mendes, che si occupa delle trattative. Tuttavia, al momento, le negoziazioni non sembrano aver raggiunto una fase avanzata. La situazione rimane fluida e nessun accordo ufficiale è stato annunciato.

La Juve ha fretta, Bernardo Silva un po’ meno. Proseguono i contatti tra il club e l’agente del calciatore, Jorge Mendes, ma la trattativa non è ancora entrata nel vivo. Il motivo è semplice: il portoghese vuole chiudere in bellezza con il Manchester City e la recente scalata fino alla testa della classifica di Premier League lo spinge a tenere la massima concentrazione sul campo. D’altronde il gradimento per l’ipotesi Juve l’ha già espressa, anche se di possibilità per il futuro ne ha molte di più e in qualche circostanza pure più interessanti sul piano economico. Sulle tracce di Bernardo Silva ci sono anche il Barcellona, il Benfica e il Galatasaray, oltre a una serie di club americani che gli darebbero la possibilità di chiudere la carriera con degli show a un livello più basso.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - La Juve insiste per Bernardo Silva, ma la priorità è il finale col City: le novità sulla trattativa

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