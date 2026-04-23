La guerra in Iran frena il turismo in Puglia | Incognita estate

La guerra in Iran ha causato un rallentamento nelle prenotazioni turistiche in Puglia, con molti operatori che segnalano un blocco delle richieste. Dopo un'estate che aveva registrato numeri in crescita, la situazione appare improvvisamente ferma, creando un clima di incertezza per la stagione estiva imminente. Le prenotazioni sono congelate e gli operatori segnalano una fase di stallo, senza indicazioni precise sul proseguimento.

"Siamo in stallo, le prenotazioni si sono bloccate: è un periodo di grande incertezza". Bloccati. Tra l'ultima stagione estiva con numeri in grande crescita e la prossima, che già registra un insolito stallo. La guerra in Medioriente frena il turismo in Puglia. Sebbene, in vista dei fine settimana del 25 Aprile e il Primo maggio, ci si prepari all'esplosione di prenotazioni, un intero comparto turistico trema volgendo lo sguardo all'estate Gli stranieri, soprattutto gli americani, hanno smesso di prenotare. "Siamo fermi al 60% delle camere riservate", è l'allarme lanciato da Federalberghi, un dato preoccupante e che resta un sorvegliato speciale.🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

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