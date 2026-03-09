Guerra e costi | il turismo italiano rischia un’estate

La tensione nel Medio Oriente sta creando un clima di incertezza tra i turisti italiani, mettendo a rischio le prenotazioni e le partenze previste per l’estate 2026. Gli operatori del settore osservano un calo delle richieste e un aumento delle cancellazioni, mentre le agenzie di viaggio segnalano una crescente preoccupazione tra i clienti. La situazione attuale sta influenzando le scelte di viaggio e la programmazione delle vacanze.

La tensione bellica nel Medio Oriente sta generando un'ansia diffusa che rischia di paralizzare il settore turistico per l'estate del 2026. Le preoccupazioni si estendono dai lidi alle città d'arte, dove le prenotazioni subiscono un forte rallentamento. Oltre alla paura diretta dei conflitti, pesa anche la minaccia di nuovi rincari energetici che colpiranno sia le famiglie che le imprese del settore. Il timore è che si ripeta lo scenario dell'estate del lockdown, con un crollo delle presenze e dei consumi. L'impatto immediato sulle scelte dei viaggiatori. I dati di mercato indicano un calo netto nelle intenzioni di viaggio verso le destinazioni italiane più iconiche.