La guerra in Iran colpisce anche l'agricoltura italiana allarme CIA | Gasolio raddoppiato fertilizzanti alle stelle

La guerra in Iran sta avendo ripercussioni anche sul settore agricolo italiano. Secondo la Cia-Agricoltori Italiani, il prezzo del gasolio destinato all’agricoltura è raddoppiato, con un aumento del 100%. Inoltre, i fertilizzanti sono arrivati a costare molto di più rispetto al passato. Queste variazioni influenzano direttamente le attività degli agricoltori italiani, che si trovano ad affrontare costi più elevati per la gestione delle colture.

Cristiano Fini, presidente della Cia-Agricoltori Italiani, spiega gli effetti della guerra sull'agricoltura italiana: "Il gasolio agricolo ha subito un rincaro del 100%. I fertilizzanti sono fuori controllo: l'urea è aumentata del 43%, mentre il solfato di ammonio segna un +20%. Con questi numeri far quadrare i bilanci è impossibile".🔗 Leggi su Fanpage.it

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