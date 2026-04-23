Negli ultimi mesi si è registrato un aumento delle sanzioni elevate per chi utilizza i monopattini in modo non conforme alle norme. Contestualmente, si è osservato un incremento degli incidenti che coinvolgono questi mezzi, specialmente nelle aree centrali e lungo le piste pedonali. La presenza costante di monopattini in città è diventata una caratteristica quotidiana, creando alcune criticità tra pedoni e utenti dei mezzi a motore.

Nella nostra città corrispondono a quel grosso sciame che, ogni giorno, invade le strade del centro e le piste pedonali vicino alle mura. Si vedono sfrecciare talvolta con due passeggeri a bordo sulle preferenziali o in controsenso, tagliare la strada ad auto e scooter per svoltare all’improvviso, ignorare il rosso al semaforo e correre sui marciapiedi, o magari zigzagare tra i pedoni nelle aree dove, in teoria, si potrebbe solo camminare. I monopattini elettrici sono, in un certo senso, i padroni della città. Però, troppo spesso, presentano un conto salato in termini di incidenti e vite spezzate. Anche l’altra notte, all’altezza di Montalbano, uno dei rider è stato travolto da un’auto sua via Bologna.🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - La giungla dei monopattini. Multe quasi raddoppiate. Aumentano gli incidenti

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