Incidenti e multe in calo aumentano le auto senza assicurazione
Nel rapporto 2025 della polizia locale di Calenzano, presentato ieri dall’assessore Marco Venturini e dalla comandante Maria Pia Pelagatti, si registra una diminuzione degli incidenti e delle multe, ma anche un incremento del 24% dei sequestri di auto senza assicurazione. La polizia ha spiegato che il numero di veicoli sequestrati è cresciuto a causa di controlli più serrati e di una maggiore presenza di auto irregolari sulle strade.
In calo gli incidenti e le multe. Nel report 2025 della polizia locale di Calenzano, presentato ieri dall’assessore Marco Venturini e dalla comandante del corpo Maria Pia Pelagatti, spiccano questi due dati positivi cui fa da contraltare l’aumento dei sequestri ai veicoli senza assicurazione (+24%). L’anno scorso i sinistri, 103 contro i 114 del 2024 e i 119 del 2023, sono diminuiti del 9,6%. Due, purtroppo, gli incidenti mortali. La SP8 resta una delle strade dove si verifica la maggior incidenza di sinistri (12), ma comunque in calo rispetto al 2024 (15). In calo anche gli scontri su via Vittorio Emanuele (12 invece che 16) e soprattutto su via Dante Alighieri (6 invece di 11). 🔗 Leggi su Lanazione.it
Incidenti stradali senza assicurazione, pioggia di multe e sopralluoghi: il bilancio della Polizia MunicipaleNel 2025, la Polizia Municipale di Cortona ha intensificato i controlli sugli incidenti stradali senza assicurazione, con numerosi sopralluoghi e multe.
Prato: droga sequestrata, veicoli senza assicurazione e decine di multeNella notte tra venerdì e sabato, gli agenti della polizia locale di Prato hanno intensificato i controlli nel quartiere del Soccorso e nel Macrolotto Zero.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Novi Ligure e l’effetto dei T-Red, meno incidenti e più multe: 1,2 milioni nelle casse comunali; A Torino diminuiscono le multe, ma non il numero di incidenti: oltre 800mila sanzioni per 36 milioni di euro e più di 4.400 sinistri in città; Incidenti e multe in calo, aumentano le auto senza assicurazione; Al via la Zona 30 nel centro storico: da oggi scattano anche le multe.
A Torino diminuiscono le multe, ma non il numero di incidenti: oltre 800mila sanzioni per 36 milioni di euro e più di 4.400 sinistri in cittàI numeri, ancora in fase di consolidamento, riguardano il 2025: la sosta irregolare si conferma essere il tallone d'Achille degli automobilisti torinesi ... torinotoday.it
Monopattini e bici elettriche, multe triplicate in un annoOltre 12.700 sanzioni l'anno scorso a Torino nei confronti dei conducenti di monopattini e bici elettriche che guidano, parcheggiano male o adottano comportamenti scorretti come, ad esempio, il ... rainews.it
A Torino nel 2025 sono stare 827mila le multe stradali. Porcedda: "Costante il numero di incidenti, in calo i decessi" #ANSAmotori #ANSA x.com
La velocità eccessiva è tra le principali cause di incidenti stradali in Italia. Nel 2024 ha contribuito, insieme a distrazione e mancato rispetto della precedenza, al 37,8% degli incidenti con feriti. È stata anche la violazione più sanzionata, con il 34% delle multe facebook