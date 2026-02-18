Nel rapporto 2025 della polizia locale di Calenzano, presentato ieri dall’assessore Marco Venturini e dalla comandante Maria Pia Pelagatti, si registra una diminuzione degli incidenti e delle multe, ma anche un incremento del 24% dei sequestri di auto senza assicurazione. La polizia ha spiegato che il numero di veicoli sequestrati è cresciuto a causa di controlli più serrati e di una maggiore presenza di auto irregolari sulle strade.

In calo gli incidenti e le multe. Nel report 2025 della polizia locale di Calenzano, presentato ieri dall’assessore Marco Venturini e dalla comandante del corpo Maria Pia Pelagatti, spiccano questi due dati positivi cui fa da contraltare l’aumento dei sequestri ai veicoli senza assicurazione (+24%). L’anno scorso i sinistri, 103 contro i 114 del 2024 e i 119 del 2023, sono diminuiti del 9,6%. Due, purtroppo, gli incidenti mortali. La SP8 resta una delle strade dove si verifica la maggior incidenza di sinistri (12), ma comunque in calo rispetto al 2024 (15). In calo anche gli scontri su via Vittorio Emanuele (12 invece che 16) e soprattutto su via Dante Alighieri (6 invece di 11). 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Incidenti e multe in calo, aumentano le auto senza assicurazione

