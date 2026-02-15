La giungla monopattini A bordo senza casco e anche in più persone Fioccano le multe

A causa della diffusione incontrollata dei monopattini nel centro storico, sono arrivate numerose multe per chi viaggia senza casco o in gruppo. Molti utenti si spostano in più persone e senza rispettare le norme di sicurezza, mettendo a rischio sé stessi e gli altri. Le forze dell’ordine hanno intensificato i controlli, multando chi non rispetta le regole. Nel frattempo, biciclette e scooter stanno lentamente riconquistando gli spazi che un tempo occupavano i monopattini in sharing.

Le biciclette e gli scooter stanno pian piano riprendendosi quegli spazi del centro storico in cui, fino allo scorso anno, solitamente venivano posteggiati i monopattini elettrici in sharing. Ma se il servizio gestito da BIT Mobility è scaduto lo scorso 31 dicembre, lasciando in sospeso per gli utenti la possibilità di prendere in affitto un monopattino, ci sono ancora i monopattini "privati", ossia quelli che vengono acquistati dall'utenza. E sono stati proprio i proprietari di questi ultimi a compiere il maggior numero di violazioni al codice stradale. Questo è quanto emerge dai dati della polizia locale, in merito ad un fenomeno "esploso" in piena pandemia (era il 2021 quando anche a Prato, come in tante altre città italiane, scoppiò la "monopattino-mania") che sembra essersi in parte ridimensionato, se non altro rispetto alle premesse iniziali.