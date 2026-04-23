Una giornalista uccisa in Libano da forze israeliane aveva ricevuto minacce da un youtuber che sosteneva il governo israeliano. In un messaggio WhatsApp, l’individuo aveva scritto: “Sappiamo dove sei e ti raggiungeremo”. La giornalista, nota per il suo lavoro, era stata oggetto di minacce prima della sua morte, che si è verificata in circostanze ancora in fase di chiarimento.

Sembrava un “semplice” atto di sadismo, quello nel messaggio Whatsapp che Amal Khalil, giornalista di Al Akhbar, aveva ricevuto quasi due anni fa, a settembre 2024, da un numero israeliano, riconducibile al podcaster Gal Gideon Ben Avraham, che dirige un canale Youtube sul Medioriente ed è stato spesso ospite di trasmissioni su Channel 14, emittente vicina al governo. Uno dei tanti messaggi che i giornalisti libanesi che operano nel sud del Paese hanno ricevuto in questi due anni, soprattutto gli operatori di Al Manar e Al Mayadeen, il primo affiliato ed il secondo solidale con la narrativa geopolitica di Hezbollah. Proprio come Al Akhbar, che però a differenza dei primi due ha un orientamento del tutto laico e progressista, attento in particolare ai temi della giustizia sociale e dei diritti civili.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - La giornalista uccisa da Israele in Libano riceveva minacce da uno youtuber pro-Netanyahu: “Sappiamo dove sei e ti raggiungeremo”

Notizie correlate

Israele si prepara a invadere il Libano mentre l'Iran minaccia Netanyahu, "ti troveremo e ti uccideremo"L’escalation con l’Iran è stata voluta e perseguita da Israele, con Stati Uniti a traino.

Israele, giornalista uccisa nel Sud del Libano: soccorsi bloccati per ore, cresce la tensione internazionaleAmal Khalil, giornalista uccisa durante operazioni di guerra a sud del Libano, poteva essere soccorsa ore prima.

Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel Aviv; Raid israeliani in Libano: uccisa una giornalista. Colloqui per estendere il cessate il fuoco; LIVE | Per gli Stati Uniti non esiste una tempistica per la fine della guerra in Iran. Israele avverte il Libano: Manteniamo le postazioni, civili non tornate; Israele uccide la giornalista Amal Jalil: Inseguita dai droni per due ore prima del raid.

La giornalista Amal Khalil, uccisa in un attacco di Israele nel sud del Libano. Credit: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel ... tpi.it

Morte della giornalista libanese Amal Khalil: Human Rights Watch chiede un'indagine su IsraeleHuman Rights Watch (HRW) ha chiesto l’apertura di un’indagine sulla morte della giornalista libanese Amal Khalil, uccisa mercoledì in un attacco israeliano. globalist.it

Più di un milione di cittadini europei hanno chiesto la sospensione dell'accordo UE-Israele. Nel frattempo l'Italia dimostra ancora una volta di essere complice del genocidio messo in atto da Netanyahu, votando proprio contro la proposta di sospendere tale ac - facebook.com facebook

Israele ha preso uno schiaffo da Putin. x.com