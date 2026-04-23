Israele giornalista uccisa nel Sud del Libano | soccorsi bloccati per ore cresce la tensione internazionale

Una giornalista è stata uccisa nel Sud del Libano durante operazioni di guerra. I soccorsi sono stati bloccati per diverse ore, lasciando molte domande aperte sulla gestione di questa emergenza. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e ha fatto crescere le tensioni nella regione. La vittima lavorava come giornalista e si trovava sul luogo degli scontri al momento dell’incidente.

Amal Khalil, giornalista uccisa durante operazioni di guerra a sud del Libano, poteva essere soccorsa ore prima. Le ricostruzioni della vicenda e la richiesta di un’indagine Una giornalista libanese è stata uccisa nel Sud del Libano durante un’operazione militare israeliana,mentre tentava di documentare gli sviluppi del conflitto lungo la linea di confine. La vicenda, che ha suscitato indignazione internazionale, è aggravata dalle accuse secondo cui i soccorsi sarebbero stati deliberatamente ostacolati per ore. La vittima, Amal Khalil, lavorava per il quotidiano al-Akhbar ed era sul campo insieme alla fotografa Zeinab Faraj.Le due si trovavano nell’area meridionale del Libano, nei pressi di Bint Jbeil, considerata una roccaforte di Hezbollah.🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Israele, giornalista uccisa nel Sud del Libano: soccorsi bloccati per ore, cresce la tensione internazionale Notizie correlate La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un raid di Israele nel sud del Libano dopo ore di trattative per trarla in salvoLa giornalista libanese Amal Khalil è stata uccisa da un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del... Tregua Libano-Israele, il mondo arabo sostiene Beirut ma cresce la tensioneL’annuncio del cessate il fuoco di 10 giorni fra Libano e Israele è stato accolto con manifestazioni di gioia dalle centinaia di migliaia di sfollati... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: Raid israeliani in Libano: uccisa una giornalista. Colloqui per estendere il cessate il fuoco; La giornalista libanese Amal Khalil morta in un attacco israeliano: ennesima reporter uccisa da Tel Aviv; Lascia il Segretario della Marina Usa a causa delle tensioni con Hegseth. A Hormuz intercettate 31 navi iraniane; Uccisa mentre raccontava la guerra: chi era Amal Khalil, la reporter morta sotto le bombe nel sud del Libano. La giornalista Amal Khalil, uccisa in un attacco di Israele nel sud del Libano. Credit: YouTube/@JinhaAgencyArabic2476La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in un attacco aereo condotto ieri dalle forze armate di Israele (Idf) a Tiri, un villaggio del distretto di Bint Jbeil, nella zona cuscinetto stabilita da Tel ... tpi.it La giornalista Amal Khalil è stata uccisa in Libano mentre documentava gli ultimi attacchi dell’esercito israelianoLa reporter di Al-Akhbar è stata uccisa nel sud del Libano dai raid dell’esercito israeliano, che avrebbe anche ostacolato i soccorsi. Il cessate il fuoco è un miraggio. wired.it Amal Khalil era con una fotografa nell’area a sud del Libano - facebook.com facebook Nel sud del Libano, a rischio gli ultimi tre villaggi cristiani ancora abitati La testimonianza del sacerdote maronita Tony Elias: “Scarseggiano acqua, medicine e gasolio” L’Osservatore Romano x.com