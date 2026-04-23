Israele giornalista uccisa nel Sud del Libano | soccorsi bloccati per ore cresce la tensione internazionale

Da ildifforme.it 23 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Una giornalista è stata uccisa nel Sud del Libano durante operazioni di guerra. I soccorsi sono stati bloccati per diverse ore, lasciando molte domande aperte sulla gestione di questa emergenza. La notizia ha attirato l’attenzione internazionale e ha fatto crescere le tensioni nella regione. La vittima lavorava come giornalista e si trovava sul luogo degli scontri al momento dell’incidente.

Amal Khalil, giornalista uccisa durante operazioni di guerra a sud del Libano, poteva essere soccorsa ore prima. Le ricostruzioni della vicenda e la richiesta di un’indagine Una giornalista libanese è stata uccisa nel Sud del Libano durante un’operazione militare israeliana,mentre tentava di documentare gli sviluppi del conflitto lungo la linea di confine. La vicenda, che ha suscitato indignazione internazionale, è aggravata dalle accuse secondo cui i soccorsi sarebbero stati deliberatamente ostacolati per ore. La vittima, Amal Khalil, lavorava per il quotidiano al-Akhbar ed era sul campo insieme alla fotografa Zeinab Faraj.Le due si trovavano nell’area meridionale del Libano, nei pressi di Bint Jbeil, considerata una roccaforte di Hezbollah.🔗 Leggi su Ildifforme.it

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