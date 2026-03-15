Israele ha schierato tre divisioni al confine con il Libano e ha mobilitato riservisti in vista di un possibile attacco. Nel frattempo, l'Iran ha rivolto minacce dirette a Netanyahu, dichiarando che lo troveranno e lo uccideranno. La situazione rimane tesa e le forze militari israeliane si preparano a un'azione estesa nella regione.

L’escalation con l’Iran è stata voluta e perseguita da Israele, con Stati Uniti a traino. La Repubblica Islamica è infatti il grande rivale strategico dello Stato ebraico, il cui obiettivo primario è impedirne la corsa nucleare e il raggiungimento di un’egemonia regionale. Da questo principio sono derivati tutti gli avvenimenti degli ultimi anni, dagli Accordi di Abramo alla guerra dei 12 giorni passando per il 7 ottobre 2023. Ora Israele si prepara all’invasione terrestre del Libano, mentre Teheran replica all’uccisione di Khamenei e di altri vertici politico-militari minacciando direttamente Benjamin Netanyahu. Israele contro Hezbollah,... 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Israele si prepara a invadere il Libano mentre l'Iran minaccia Netanyahu, "ti troveremo e ti uccideremo"

Articoli correlati

Israele: «Colpito un sito nucleare iraniano». Netanyahu minaccia di invadere il Libano: «Fermate Hezbollah o ci penseremo noi» – La direttaNel tredicesimo giorno della Guerra del Golfo tra Usa, Israele e Iran il petrolio ha superato i 100 dollari al barile nonostante gli annunci sulle...

Trump colpisce Kharg e minaccia la guerra del petrolio. Israele è pronto a invadere il Libano. Lo stop di MacronRimasta stranamente incolume nelle prime due settimane di guerra, l’ isola di Kharg , con le sue strategiche infrastrutture petrolifere, diventa il...

Perché Israele e Usa hanno attaccato l'Iran: i motivi all'origine della guerra e cosa succede ora

Approfondimenti e contenuti su Israele si prepara a invadere il Libano...

Temi più discussi: Iran, Cnn: Israele si prepara a escalation raid da Iran e Libano - Geagency; Israele intensifica i raid sull'Iran mentre Teheran si prepara a nominare la nuova guida suprema; Missile colpisce la base italiana a Erbil, Crosetto: Non ci sono vittime. Trump: Non abbiamo ancora finito. In fiamme due petroliere al largo dell'Iraq; Hezbollah si adatta: la guerriglia come risposta alla forza israeliana.

Israele si prepara a invadere il Libano mentre l'Iran minaccia Netanyahu, ti troveremo e ti uccideremoProseguendo gli attacchi all'Iran, Israele si prepara a smantellare Hezbollah invadendo il Libano. Intanto i Pasdaran minacciano di uccidere Netanyahu ... virgilio.it

Attacco all’Iran, Israele si prepara a sostenere gli Usa: vertice segreto del Gabinetto di sicurezza per coordinare l’offensivaSecondo il sito d’informazione Ynet News, il gabinetto di sicurezza israeliano si riunirà oggi per discutere i preparativi in vista di un possibile attacco Usa all’Iran. I funzionari israeliani ... affaritaliani.it

#Israele applica in #Libano il metodo #Gaza: colpire ospedali, medici, soccorritori e Croce Rossa. Oltre le famiglie e i bambini. Gaza è stato l' inizio di tutto. x.com

Medio Oriente: Pasdaran, “braccheremo e uccideremo Netanyahu” #NANOTV #GUERRA #IRAN #STATIUNITI #ISRAELE facebook