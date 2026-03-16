L’Europa si prepara alla guerra ibrida permanente

L’Unione europea ha dichiarato che le campagne ibride sono diventate una parte stabile della competizione tra paesi. Secondo le autorità europee, queste strategie sono ormai integrate nel modo in cui i paesi si confrontano a livello globale, con azioni che coinvolgono disinformazione, attacchi informatici e altre tecniche non convenzionali. La questione viene considerata un elemento permanente nella dinamica geopolitica odierna.

L’Unione ritiene che le campagne ibride rappresentino ormai una componente strutturale della competizione geopolitica contemporanea. Nelle conclusioni adottate dal Consiglio dell’Unione europea il 16 marzo, Bruxelles condanna sabotaggi contro infrastrutture strategiche, attività cyber malevole, manipolazione dell’informazione, interferenze nei processi elettorali e persino l’uso strumentale dei flussi migratori come strumenti di pressione politica. Il dossier. In questo contesto il documento compie anche una scelta di chiarezza politica, indicando esplicitamente la Federazione Russa e le reti di attori che operano per suo conto come responsabili di campagne ibride persistenti contro l’Europa e i suoi partner. 🔗 Leggi su Formiche.net

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