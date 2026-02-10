Un ragazzo di 15 anni disabile ha dimenticato il suo abbonamento del bus a Vicenza. Quando è salito, l’autista gli ha chiesto di scendere e di pagare di nuovo, senza considerare la situazione del giovane. L’episodio ha fatto discutere molti, tra chi difende il ragazzo e chi chiede più comprensione nel rispetto delle regole.

Un episodio avvenuto a Vicenza nei giorni scorsi ha sollevato polemiche e interrogativi sul rispetto delle regole e sulla gestione dei casi di fragilità nel trasporto pubblico. Protagonista u n ragazzino di 15 anni, studente e disabile, che dopo essere uscito da scuola in anticipo si è trovato a vivere una situazione inattesa durante il tragitto per tornare a casa. Un episodio che, secondo il racconto della famiglia, avrebbe potuto essere gestito in modo diverso. L’uscita anticipata da scuola e la salita sul bus. Il giovane, come fa abitualmente, si è recato alla solita fermata dell’autobus per rientrare a casa. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento del bus, poi il gesto shock dell’autista

Approfondimenti su Vicenza trasporto

Un ragazzo di 15 anni con disabilità si è dimenticato il biglietto dell’autobus, ma ha deciso di avvisare l’autista.

Un ragazzo disabile di 15 anni è stato fatto scendere da un bus a Vicenza perché non aveva l’abbonamento.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Vicenza trasporto

Argomenti discussi: Veneto: dimentica abbonamento, 15enne studente disabile fatto scendere da bus; Ha dimenticato l'abbonamento. Mio figlio disabile fatto scendere dal bus; Vicenza, 15enne disabile scorda l’abbonamento a casa: autista lo fa scendere dal bus.

Studente 15enne disabile dimentica l’abbonamento al bus e lo dice all’autista: fatto scendere e lasciato a terraIl caso a Vicenza dove l’onestà non ha ripagato il minore che è stato lasciato in strada sotto la pioggia. L’azienda ha promesso provvedimenti in quanto l’accaduto è in contrasto con le regole di ... fanpage.it

Dimentica l'abbonamento, studente 15enne disabile fatto scendere da busPensava di avere lasciato a casa l'abbonamento del bus, che invece ha poi scoperto di avere, ed è stato fatto scendere dell'autista del mezzo a cui uno studente di 15 anni disabile si era rivolto per ... ansa.it

Vicenza, dimentica abbonamento, un 15enne studente disabile viene fatto scendere dal bus https://notizie.tiscali.it/cronaca/articoli/dimentica-abbonamento-15enne-studente-disabile-fatto-scendere-bus/ - facebook.com facebook