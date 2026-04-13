Autista dell’ambulanza accusato di aver ucciso sei anziani le intercettazioni shock | Io sponsor di viaggi sereni secchiamo questi vecchi

Un autista di ambulanza di 27 anni si trova in carcere con l’accusa di aver causato la morte di sei anziani durante i trasporti sanitari. Le indagini si sono concentrate su intercettazioni che mostrano frasi shock, tra cui un commento in cui si definisce “sponsor di viaggi sereni” e afferma: “secchiamo questi vecchi”. Le prove raccolte fanno parte di un quadro giudiziario che sta emergendo in queste ore.

n quadro inquietante emerge dalle intercettazioni e dagli atti giudiziari che riguardano Luca Spada, autista di ambulanza di 27 anni, finito in carcere con l’accusa di aver provocato la morte di diversi pazienti anziani durante i trasporti sanitari. Le conversazioni captate dagli investigatori delineano un atteggiamento cinico, distaccato e profondamente disumano, in cui le vittime vengono ridotte a numeri e opportunità di guadagno. Leggi anche: Morti in ambulanza, arrestato Luca Spada: sospetto serial killer dietro gli undici decessi Le intercettazioni e il linguaggio agghiacciante. Nelle chat e nei dialoghi acquisiti dagli inquirenti, Spada si riferiva agli anziani con parole sprezzanti, arrivando a sostenere che alcuni di loro “dovessero morire”.🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Autista dell’ambulanza accusato di aver ucciso sei anziani, le intercettazioni shock: “Io sponsor di viaggi sereni, secchiamo questi vecchi” Leggi anche: Anziani uccisi in ambulanza, le intercettazioni shock dietro l’arresto di Luca Spada: «Questi vecchietti soffrono troppo…» Leggi anche: Luca Spada, accusato di aver ucciso 5 anziani in ambulanza con un’iniezione